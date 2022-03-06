طائرة سياح روسية تمنع من الإقلاع من شرم الشيخ بسبب العقوبات

الوكيل الإخباري - قالت مصادر مطلعة إن طائرة "أورال إيرلاينز" التي تقل سائحين روس لم تتمكن من الإقلاع من شرم الشيخ المصرية بسبب اتصال مؤجر أجنبي بسلطات الطيران المصرية.

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وأضاف المصدر لوكالة "نوفوستي"، كان من المفترض أن تتجه الخطوط الجوية الأورال U6 1886، يوم السبت إلى مطار دوموديدوفو في موسكو. مرورا فوق أراضي قبرص.



وتابع قائلا: "قدم المؤجر طلبا إلى سلطات الطيران المصرية لإيقاف هذه الطائرة، ولم تصدر Eurocontrol (المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية) إذنا بالتحليق فوق منطقتها حتى تعود".



ووفقا له، في وقت سابق يوم السبت، عادت طائرتان أخريان من طراز أورال بأمان إلى روسيا من منتجعات مصرية على البحر الأحمر. مرورا فوق أراضي قبرص.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم الآن تنسيق طرق أخرى ، "ولكن ، قد يستغرق ذلك بعض الوقت".



ووفقا لمصدر آخر مطلع على الوضع ، فإن السائحين الذين لم يتمكنوا من السفر إلى روسيا أعيدوا إلى فنادقهم.



وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أورال إيرلاينز" أنها ستلغي رحلاتها إلى مصر من 14 مارس إلى 20 مايو. ومن 5 مارس إلى 13 مارس، سيتم تشغيل الرحلات لجلب الركاب من هذا البلد.



وعقب انطلاق العملية العسكرية الروسية، أعلنت العديد من الدول الغربية عن عقوبات جديدة، وفرضت قيود رئيسية على البنوك الروسية.

روسيا اليوم



