الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تحذر من الحالة الجوية اليوم بسبب العواصف الرملية

انخفاض سعر البندورة والبطاطا اليوم في السوق المركزي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس النواب يناقش مشروعي قانوني الأحزاب وبنك تنمية المدن والقرى

مجلس النواب يبحث اليوم تكرار فقدان نصاب الجلسات

منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة اليوم

زيلينسكي يهاجم الناتو لرفضه فرض حظر طيران فوق أوكرانيا

الصين تدفع باتجاه مفاوضات روسية أوكرانية مباشرة

واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى روسيا

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

الأحد، 06-03-2022 07:19 ص

طائرة سياح روسية تمنع من الإقلاع من شرم الشيخ بسبب العقوبات

ط


الوكيل الإخباري - قالت مصادر مطلعة إن طائرة "أورال إيرلاينز" التي تقل سائحين روس لم تتمكن من الإقلاع من شرم الشيخ المصرية بسبب اتصال مؤجر أجنبي بسلطات الطيران المصرية.

اضافة اعلان


وأضاف المصدر لوكالة "نوفوستي"، كان من المفترض أن تتجه الخطوط الجوية الأورال U6 1886، يوم السبت إلى مطار دوموديدوفو في موسكو. مرورا فوق أراضي قبرص.


وتابع قائلا: "قدم المؤجر طلبا إلى سلطات الطيران المصرية لإيقاف هذه الطائرة، ولم تصدر Eurocontrol (المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية) إذنا بالتحليق فوق منطقتها حتى تعود".


ووفقا له، في وقت سابق يوم السبت، عادت طائرتان أخريان من طراز أورال بأمان إلى روسيا من منتجعات مصرية على البحر الأحمر. مرورا فوق  أراضي قبرص.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم الآن تنسيق طرق أخرى ، "ولكن ، قد يستغرق ذلك بعض الوقت".


ووفقا لمصدر آخر مطلع على الوضع ، فإن السائحين الذين لم يتمكنوا من السفر إلى روسيا أعيدوا إلى فنادقهم.


وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أورال إيرلاينز" أنها ستلغي رحلاتها إلى مصر من 14 مارس إلى 20 مايو. ومن 5 مارس إلى 13 مارس، سيتم تشغيل الرحلات لجلب الركاب من هذا البلد.


وعقب انطلاق العملية العسكرية الروسية، أعلنت العديد من الدول الغربية عن عقوبات جديدة، وفرضت قيود رئيسية على البنوك الروسية.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
امريكا 2

تايمز: علاقة روسيا بفنزويلا تقلق الولايات المتحدة

ازهر

الأزهر يدعو العالم لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

كندا 2

كندا توصي رعاياها بمغادرة روسيا

البنك الروسي

المركزي الروسي: بطاقات فيزا وماستر كارد لن تتوقف عن العمل في روسيا

e

زيلينسكي يهاجم الناتو لرفضه فرض حظر طيران فوق أوكرانيا

w

الصين تدفع باتجاه مفاوضات روسية أوكرانية مباشرة

أخبار متعلقة
f

احتراق أكبر طائرة شحن في العالم بقصف روسي

12-03-19-834100608.jpg

تحطم طائرة ركاب مدنية في جزر القمر تقل 14 شخصا

8

التحالف: 4 مصابين باعتراض مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في السعودية

الناتو-يعلن-مشاركته-في-مناورات-بالبحر-المتوسط-والمحيط-الأطلسي-1024x680

روسيا تطلق مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط

1280px-8Q-MAI_(16252881394)

سقوط طائرة في المياه قبالة سواحل شرق الولايات المتحدة

2021_7_24_22_26_57_893

مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف سبب كثرة الهزات الأرضية