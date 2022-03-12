السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الدفاعات الروسية تسقط مروحية أوكرانية و3 مسيرات

وزارة الخارجية: انقطاع الاتصال بين أردنيين وأفراد عائلاتهم في ماريوبول

فرنسا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بعد رفض بوتين مطالب ماكرون

أوكرانيا: مستعدون للتفاوض وليس للاستسلام

الخطوط التركية تلغي 437 رحلة جوية بسبب الثلوج

الجمارك تحبط تهريب كميات من المخدرات بجمرك جابر

مدير المؤسسة المدنية لـ"الوكيل": حددنا كميات السلع للمواطنين من باب التحوط وأسعارنا ثابتة ومخزوننا آمن

ورشة عن اللجان الإدارية المؤقتة بالمراكز الشبابية بإربد

الخارجية تدرس إعادة 50 أردنيا من دول جوار أوكرانيا

ورشة توعوية حول الصحة والغذاء بعجلون

السبت، 12-03-2022 07:07 م

طائرة عسكرية روسية تثير الرعب في أوروبا بعد تحليقها في سماء 4 دول أعضاء في الناتو دون اعتراضها

Screenshot_1


الوكيل الاخباري - انتقد مسؤولون كرواتيون حلف شمال الأطلسي لما قالوا إنه رد فعل بطيء على طائرة عسكرية بدون طيار حلقت على ما يبدو على طول الطريق من منطقة الحرب الأوكرانية فوق العديد من الدول الأعضاء في الناتو، قبل أن تتحطم في منطقة حضرية في العاصمة الكرواتية.اضافة اعلان


وعبرت طائرة روسية الصنع غير مأهولة رومانيا وهنغاريا قبل أن تدخل كرواتيا وتسقط في وقت متأخر من يوم الخميس في حقل بالقرب من سكن طلابي.

 

ولحقت أضرار بنحو 40 سيارة متوقفة لكن لم يصب أحد بعد انفجار قوي.


وقال الناتو إن نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل التابع للحلف قد تعقب مسار طيران الجسم. لكن رئيس الوزراء الكرواتي قال إن سلطات البلاد لم يتم إبلاغها وأن الناتو لم يرد إلا بعد سؤال طرحه الصحفيون.

وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش أثناء زيارته لموقع التحطم ”لا يمكننا تحمل هذا الوضع، ولا ينبغي أن يحدث على الإطلاق”.


وقال: ”كان هذا تهديدًا محضًا وواضحًا، وكان ينبغي على كل من الناتو والاتحاد الأوروبي الرد. سنعمل على رفع مستوى الاستعداد ليس فقط من جانبنا ولكن من جانب الآخرين أيضًا”.


وقال بلينكوفيتش إن طائرة استطلاع بدون طيار من طراز ”ستيس - تي يو -141″ من الحقبة السوفيتية حلقت لأكثر من 40 دقيقة فوق المجر وست إلى سبع دقائق فوق كرواتيا قبل أن تتحطم.

 

في وقت سابق، قالت سلطات الدفاع الرومانية إن الجسم الطائر ظل في المجال الجوي لرومانيا لمدة ثلاث دقائق فقط بعد عبوره من أوكرانيا ، مما يجعل من الصعب اعتراضه.


ودعا بلينكوفيتش السلطات المجرية إلى فتح تحقيق في سبب عدم ملاحظة دفاعاتها على ما يبدو للطائرة المسيرة لأن كرواتيا ورومانيا لم يكن لديهما سوى القليل من الوقت للرد على الجسم سريع الحركة.


وقال بلينكوفيتش: ”لحسن الحظ، لم يحدث شيء أسوأ بكثير”، مضيفًا أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ”اكتشف هذا من بعدي”.


وأضاف: ”كان من الممكن أن تقع هذه على محطة طاقة نووية في هنغاريا. من الواضح أنه لم يكن هناك رد فعل جيد ولم يكن رد فعل الدول الأخرى جيدًا. الآن لدينا اختبار علينا أن نتعلم منه ونتفاعل بشكل أفضل”.


وقال إن التحقيق في حادث تحطم الطائرة هو الوحيد الذي يمكنه تحديد من أطلق الطائرة المسيرة- الروس أو الأوكرانيون- بعد سحب الجسم من حفرة كبيرة نشأت بعد الاصطدام.


ونفت كل من روسيا وأوكرانيا إطلاقهما للطائرة غير المأهولة.


ويقول خبراء عسكريون إن أوكرانيا هي المشغل الحالي الوحيد المعروف للطائرة ”تي يو -121″ التي يبلغ طول جناحيها حوالي 4 أمتار (12 قدمًا) وتزن ما يزيد قليلاً عن 6 أطنان.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image622cdfa64f43c

الفاتيكان: مستعدون لأي نوع من الوساطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

main_image622cec3f6115f

فرنسا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بعد رفض بوتين مطالب ماكرون

main_image622ceececffa5

أوكرانيا: مستعدون للتفاوض وليس للاستسلام

1202224123051587525671

الخطوط التركية تلغي 437 رحلة جوية بسبب الثلوج

Screenshot_2

السعودية تحذر مواطنيها والمقيمين: إحذروا موجة باردة عنيفة تقترب فيها الحرارة من صفر

image

بوتين يرفض طلب ماكرون وشولتز بإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل تحقيق أهداف روسيا

أخبار متعلقة
main_image6228cda96b6db

روسيا: طائرات الناتو تقوم بعمليات استطلاع لصالح أوكرانيا

Screenshot_39

وزير الخارجية الروسي يسخر من السياسيين الفرنسيين ويصفهم بـ"الديوك"

30eafc2a364d11e17c1af2c5c5918a7a

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد تصريحات دول "الناتو"

ققققققققققققققققق

اجتياح بري روسي لاوكرانيا و مقتل أكثر من 40 جنديا وإصابة العشرات

5fbf54784c59b706ba4693b4

روسيا تحذّر أمريكا: سنردُّ بإجراءات عسكرية إذا لم تنسحبوا من شرق أوروبا وتوقفوا تسليح أوكرانيا

800px-Flag_of_NATO.svg

رومانيا.. تشكيل مجموعة قتالية دائمة تابعة للناتو