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السبت، 24-07-2021 01:20 م

طائرة مسيرة تستهدف موقعا للتحالف الدولي في كردستان العراق

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة استهدفت موقعا تابعا للتحالف في إقليم كردستان العراق.

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وقال ماروتو، إن "طائرة مسيرة استهدفت موقعا تابعا للتحالف الدولي في إقليم كردستان، في الساعة 1:30 من فجر يوم أمس الجمعة".


وأضاف، أن "الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية".


وأشار ماروتو إلى أن "الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها متيقظة وتدافع عن نفسها في إطار حقوقها الطبيعية".


وتتعرض مقار وقواعد عسكرية عراقية فيها قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف الدولي إلى استهداف مستمر، خاصة بغرب العراق، في وقت تتفاوض فيه الحكومة العراقية مع نظيرتها الأمريكية بشأن جدولة انسحاب الجيش الأمريكي من البلاد.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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