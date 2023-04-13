طائرة مقاتلة ألمانية تقترب من حدود روسيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو 27"، تابعة للقوات المسلحة الروسية، رافقت طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق بعد اقترابها من الحدود الروسية.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، نشرته في حسابها على "تليغرام"، أمس الأربعاء، أن "وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت فوق بحر البلطيق هدفاً جوياً كان يقترب من الحدود الروسية".

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وأضاف البيان أنه من أجل تحديد هوية الهدف ومنعه من انتهاك الحدود الروسية، أقلعت طائرة طراز "سو 27" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية، بحسب ما أوردته وكالة "نوفوستي".



وأشار البيان إلى أنه تم تحديد هوية الطائرة الأجنبية، وتبيَّن أنها طائرة مراقبة ألمانية من طراز P-3C أوريون.



ورافقت المقاتلة الروسية الطائرة الألمانية، وبعد تغيير الأخيرة مسارها وابتعادها عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى مطارها، دون أن تسمح للطائرة الألمانية بانتهاك الحدود.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن تحليق الطائرة الروسية جرى بالتوافق التام مع القانون الدولي والقواعد الدولية، وبدون أي مناورات خطيرة.

البيان