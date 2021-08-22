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الأحد، 22-08-2021 10:51 ص

طائرة نقل هندية على متنها 168 راكبا تغادر كابول

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الوكيل الاخباري- قال مسؤول هندي إن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الهندية غادرت اليوم كابول، متوجهة إلى نيودلهي وعلى متنها 168 شخصا.

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وأفاد أريندام باغشي، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، بأن الطائرة أقلعت من كابول صباح اليوم الأحد وكان من بين الركاب 107 مواطنين هنود، ولم يكشف عن جنسية الـ 61 الآخرين الذين تم إجلاؤهم في هذه الرحلة من العاصمة الأفغانية.

وفي غضون ذلك جرى نقل مجموعة أخرى من 87 هنديا سبق وأن تم إجلاؤهم يوم أمس السبت من كابول إلى طاجيكستان المجاورة، جرى اليوم الأحد نقلهم في طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية إلى نيودلهي، حسبما كتب باغشي على "تويتر" وتم إجلاء مواطنين نيباليين أيضا على متن تلك الرحلة.

وبدأت الهند إجلاء رعاياها من أفغانستان الأحد الماضي بعد أن سيطرت حركة "طالبان" على كابول.

وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" للأنباء إن من المعتقد أن نحو 400 هندي تقطعت بهم السبل في أفغانستان، ولا توجد أرقام رسمية متاحة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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