الخميس 16-09-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بالموافقة على تعيين 30 قاضيا

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الحواتمة يؤكد على أهمية الإعلام الأمني في إيصال الرسالة الإعلامية

مستشفى الجامعة يطلق مبادرات لتحسين الرعاية الصحية في يوم التغيير

تعيين قضاة جدد - أسماء

السعودية تسجل 85 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق: مقتل جندي وإصابة 3 بجروح في هجوم إرهابي

حلقة نقاشية حول مأمونية رعاية الأمهات وحديثي الولادة

العثور على جثة داخل منزل في اربد

الخميس، 16-09-2021 03:49 م

طاجيكستان أول دولة يزورها الرئيس الإيراني الجديد

61432f294c59b7534129b6d7 (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس، إبراهيم رئيسي، غادر اليوم الخميس طهران إلى عاصمة طاجيكستان، دوشنبه، في أول زيارة خارجية له كرئيس للبلاد.

اضافة اعلان


ويرافق رئيسي في زيارته عدد من الوزراء الإيرانيين، منهم وزراء الخارجية والطاقة والأعمال والسياحة والعدل.


وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، وسيقوم باجراء جولة من المباحثات الثنائية مع كبار مسؤولي هذا البلد بشأن التعاون الشامل بين طهران ودوشنبه، بالإضافة إلى حضوره قمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد هناك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

العراق: مقتل جندي وإصابة 3 بجروح في هجوم إرهابي

مكة

تفاصيل صيانة إطار الحجر الأسود في الكعبة

فرنسا 2

فرنسا : إيقاف 3000 موظف من القطاع الصحي عن العمل لعدم تلقيحهم

614333f24236041c0d741fad

سوريا.. هزة أرضية في جنوب غرب حلب

Untitled-13-8

محمد بن زايد يصل بريطانيا ويلتقي جونسون

61431e2d423604678a1cdc91

رواد الفضاء الصينيون يغادرون محطتهم الفضائية

أخبار متعلقة
6141da594c59b705095cd865

إيران تعفي كبير مفاوضيها النوويين من منصبه في الخارجية

614113b94c59b720f22cc34f

ألمانيا.. اعتقال شخص لتوريده معدات لإيران تستخدمها في برامجها النووية

613dec214236045851499e15 (1)

الكاظمي ورئيسي يتفقان على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران

1-1462505

ضغط أميركي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية

1-1462263

أميركا تبحث بموسكو وباريس استئناف محادثات إيران النووية

61379b184c59b7417c371d61

الطاقة الذرية: إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%