طاجيكستان أول دولة يزورها الرئيس الإيراني الجديد

الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس، إبراهيم رئيسي، غادر اليوم الخميس طهران إلى عاصمة طاجيكستان، دوشنبه، في أول زيارة خارجية له كرئيس للبلاد.

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ويرافق رئيسي في زيارته عدد من الوزراء الإيرانيين، منهم وزراء الخارجية والطاقة والأعمال والسياحة والعدل.



وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، وسيقوم باجراء جولة من المباحثات الثنائية مع كبار مسؤولي هذا البلد بشأن التعاون الشامل بين طهران ودوشنبه، بالإضافة إلى حضوره قمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد هناك.

المصدر : روسيا اليوم

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