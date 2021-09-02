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الخميس، 02-09-2021 08:56 م

طالبان: استئناف العمل بمطار كابول خلال يومين

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الوكيل الإخباري - كشفت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الخميس، أنه من المقرر إعادة افتتاح مطار كابول خلال اليومين المقبلين بعدما قدمت قطر وتركيا مساعدات مالية.

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وأوضح المسؤول بالحركة محمد عباس ستانيكزاي، في تصريحات نقلتها شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن "مطار كابول سيتم تشغيله في غضون يومين وذلك بعد وصول دعم مالي قدره 30 مليون دولار من قطر وتركيا".


وكانت قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية لتقديم الدعم الفني لاستئناف العمل في مطار العاصمة الأفغانية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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