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الأربعاء، 27-10-2021 10:09 ص

طالبان تخطط لإجراء تعداد سكاني في أفغانستان

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الوكيل الاخباري- أعلن نائب وزير الثقافة والإعلام الأفغاني، ذبيح الله مجاهد، أن حكومة "طالبان" قررت أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إجراء تعداد سكاني، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات الأخرى.

وقال نائب وزير الثقافة والإعلام إن مجلس الوزراء بحث جملة من الإجراءات ذات الأولية أهمها رفع كفاءة رجال الدين، ومحاربة تهريب المخدرات، وتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "TAPI"، وكلك اتخاذ تدابير في مجال الرعاية الصحية.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لآخر البيانات الصادرة سنة 2020، يبلغ سكان أفغانستان 32.9 مليون شخص.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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