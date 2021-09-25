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السبت، 25-09-2021 03:35 م

طالبان ترسل آلاف المقاتلين إلى إقليم أفغاني عند حدود طاجيكستان

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الوكيل الإخباري - قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، إن الحركة أرسلت الآلاف من عناصر القوات الخاصة، إلى ولاية تخار الأفغانية على الحدود مع طاجيكستان.

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ووفقا له، يكمن الهدف من هذا الإجراء، في تحييد التهديدات الأمنية.
في 6 سبتمبر، أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت بعد معارك على بنجشير، آخر الولايات الأفغانية البالغ عددها 34.

 

وفي اليوم التالي، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول والذي يخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

 

المصدر : روسيا اليوم


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