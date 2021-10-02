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السبت، 02-10-2021 08:59 م

طالبان ترسل كتيبة انتحاريين خاصة إلى حدود أفغانستان

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الوكيل الإخباري - ذكر مسؤولون أفغان أن حركة "طالبان" ستنشر "كتيبة انتحارية" مكونة من 500 مهاجم، على حدود أفغانستان، خاصة في ولاية بدخشان المجاورة مع الصين وطاجيكستان.

وقال نائب حاكم الولاية، نصار أحمد أحمدي، لوسائل إعلام في البلاد اليوم السبت، إن "طالبان جهزت كتيبة حصرية من المفجرين الانتحاريين ستنتشر على حدود أفغانستان خاصة في إقليم بدخشان".

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وأوضح أن الكتيبة الحصرية تحمل اسم "جيش منصور" وهي نفس المجموعة التي نفذت في الماضي هجمات انتحارية في مناطق سيطرة قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة في ظل الوجود الأمريكي.


وصرح أحمدي: "لو ما كانت هناك هذه الكتيبة لكانت هزيمة أمريكا أمرا مستحيلا. كان هؤلاء الرجال الشجعان يرتدون سترات مفجرة ويفجرون القواعد الأمريكية في أفغانستان. هؤلاء أناس بلا خوف حرفيا".


وأكد نائب حاكم الولاية أن "طالبان" كانت قد خصصت، قبل أسبوع واحد من سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في أغسطس الماضي، 500 مهاجم انتحاري للعمليات الخاصة، موضحا أنه بجانب العمليات التفجيرية في القواعد العسكرية قامت نفس الكتيبة الانتحارية بالمساعدة في السيطرة على ولاية بنجشير.


ولفت أحمدي إلى أن الكتيبة مجهزة بجميع المعدات والمركبات ولديها امتيازات أكثر من مقاتلي "طالبان" الآخرين.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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