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الإثنين، 06-12-2021 10:27 ص

طالبان تشكل وحدة لمنع قطع الأشجار

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الوكيل الإخباري-قالت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية، نقلا عن وزارة الزراعة الوطنية، إن حركة طالبان أنشأت وحدة عسكرية خاصة لحماية الغابات ومنع قطع الأشجار في البلاد.

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ووفق المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية سعيد خوستي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء "وحدة خضراء" خاصة وتم تكليف وزارة الداخلية الأفغانية بالعمل على تشكيلها.


وأضاف المتحدث: "هذه الوحدة ستحمي غابات أفغانستان وتمنع إزالتها، وستمنع تهريب الأخشاب إلى خارج البلاد".

 

من جانبه قال شمس الدين شريعتي نائب وزير الزراعة للموارد الطبيعية والري، إن السلطات تعتزم "وقف ومنع قطع أشجار ليس الفستق فقط، بل جميع أشجار الغابات الموجودة في البلاد".


ووفقا للوزارة، فقد ارتفع حجم محصول الفستق الحلبي في أفغانستان هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأضافت الوزارة أنه تم تصدير آلاف الأطنان من الفستق عام 2021.

روسيا اليوم

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