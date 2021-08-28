طالبان تندد بالغارة الجوية الأخيرة على شرق أفغانستان

الوكيل الإخباري - نددت حركة طالبان، بالغارة الجوية الأميركية الأخيرة على شرق أفغانستان، التي أعلن الجيش الأميركي عنها الجمعة.

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ونفذت القوات الأميركية غارة جوية بطائرة مسيّرة ضدّ أحد "مُخَطّطي" تنظيم داعش الإرهابي في خراسان الذي أعلن في وقت سابق مسؤوليّته عن التفجير الانتحاري في مطار كابول، بحسب متحدث باسم طالبان.



وقال المتحدث باسم طالبان، السبت، إنّ مطار كابل سيكون تحت السيطرة الكاملة لطالبان "قريبا جدا"، مضيفا أنه "من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول".



وأكّد، أن الحركة ستعلن عن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، لافتا النظر إلى أنه من الصعب التوقع إذا كانت النساء جزءا من الحكومة.