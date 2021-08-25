طالبان توافق على السماح لأفغان بمغادرة البلاد بعد 31 آب الجاري

الوكيل الاخباري- أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنها تلقت ضمانة من حركة طالبان بأنه سيكون بإمكان الأفغان الذين يحملون وثائق ”قانونية“ مغادرة البلاد بعد المهلة النهائية المحددة في 31 آب أغسطس لاستكمال انسحاب القوات الأمريكية.



وأفاد الدبلوماسي الألماني المكلف بالتفاوض مع طالبان، ماركوس بوتزل، أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر شير محمد عباس ستانيكزاي ”أكد أنها ستبقى لدى الأفغان الحاملين وثائق قانونية فرصة السفر على متن رحلات تجارية بعد 31 آب أغسطس“.



وأوضح الموفد الخاص لألمانيا في أفغانستان أنه بحث خلال اللقاء في قطر ”الضرورة الملحة“ بأن يكون هناك ”مطار يعمل في كابول“ كشرط مسبق لعمل المنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين في أفغانستان.

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المصدر: إرم