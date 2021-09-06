الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

طالبان: سنسمح بتنظيم احتجاجات ومظاهرات للنساء

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الإثنين، 06-09-2021 10:59 ص

طالبان: سنسمح بتنظيم احتجاجات ومظاهرات للنساء

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الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم حركة طالبان أن الحركة ستسمح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات في أفغانستان.

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابول أن الحركة ستسمح أيضا للنساء بتنظيم مظاهرات.

يأتي ذلك بعد يومين من تفريق عناصر حركة "طالبان" تظاهرة نسائية أمام قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابلأ اصيبت خلالها إمرأة بجروح.

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وفي وقت سابق، خرجت نساء أفغانيات في مظاهرات ضد "طالبان" للمطالبة بحقوقهم في مناطق متفرقة من أفغانستان، والمشاركة في الحكومة.

وقال ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، سهيل شاهين، لقناة "Fox News" الاسبوع الماضي أن النساء في أفغانستان في ظل الحكومة الجديدة لن يشعرن بالحرمان من حقوقهن.


المصدر: روسيا اليوم

 

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