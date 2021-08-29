الأحد 29-08-2021
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الأحد، 29-08-2021 07:42 ص

طالبان في انتظار إشارة من الأمريكيين للسيطرة على مطار كابول

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الوكيل الإخباري - نقلت رويترز عن مسؤول بحركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد أن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن في انتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لنتولى بعدها السيطرة الكاملة على مطار كابول".

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وأضاف أن الحركة التي سيطرت على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس بعد تقدم خاطف، لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعد لإدارة المطار.


من جه أخرى، قال مسؤول أمني غربي بمطار كابول اليوم الأحد إنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء.


وأضاف المسؤول أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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