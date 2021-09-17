طالبان لا تستبعد إجراء انتخابات في أفغانستان

الوكيل الإخباري - في الوقت الذي تتحرك فيه حركة "طالبان" لتشكيل حكومة دائمة ، لم تستبعد الحركة التي أحكمت سيطرتها على أفغانستان إجراء انتخابات، وفق إذاعة "صوت أمريكا".



وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة، سهيل شاهين، في مقابلة مع النسخة الأردية للإذاعة، إن مسألة الانتخابات ستحدد من خلال دستور مستقبلي، مضيفا: "بخصوص الانتخاب من عدمه، فلننتظر. لدينا دستور مستقبلي، لذلك سيكون هناك مداولات حول ذلك في المستقبل".

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وأشار إلى أنه "كان على قيادتنا تعيين بعض الوزراء لبدء الحركة الاقتصادية في البلاد وتقديم الخدمات الأساسية للشعب. لكن هذه الحكومة تسمى حكومة مؤقتة، وليست حكومة كاملة أو حكومة دائمة".



وجاءت تصريحات شاهين ردا على سؤال حول دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة لإجراء انتخابات في أفغانستان لتحديد مستقبل البلاد.

المصدر : روسيا اليوم

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