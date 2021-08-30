طالبان : مطار كابول سيكون تحت سيطرتنا قريبا

الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الحركة تسيطر على جزء من مطار كابول وستبسط سيطرتها عليه بالكامل قريبا.



وقال مجاهد في حديث لشبكة NHK TV اليابانية تم تسجيله الأحد وبث اليوم الاثنين: "انسحبت أمريكا من عدة مناطق بالمطار، وباتت تحت سيطرة طالبان. نتطلع بتفاؤل لانسحاب الوحدات الأجنبية بكاملها من المطار، وقريبا سيصبح المطار تحت سيطرة طالبان بالكامل".

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وفي وقت سابق أعلنت "طالبان" أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بحركة "طالبان" الأحد أن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابل على وجه السرعة.

المصدر : روسيا اليوم

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