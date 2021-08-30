الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

أجواء صيفية عادية الاثنين

المكسيك: 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 216.18 مليون

ارتفاع النفط بعد اجتياح الإعصار إيدا منطقة إنتاج الخام بولاية لويزيانا الأميركية

نيوزيلندا تسجل وفاة امرأة بعد تلقيها لقاح فايزر

واشنطن تحقق في تقارير عن مقتل مدنيين جراء غارة شنتها على آلية مفخخة في كابول

أمل عرفة في الجزء الثالث من حارة القبة رسمياً

أردوغان بعد تدشين المُسيّرة بيرقدار أقنجي تيها: لا حجر سيتحرك بالمنطقة دون موافقة تركيا

المرحلة 3 من خطة الحكومة للوصول إلى صيف آمن تدخل الأربعاء حيز التنفيذ

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في إيطاليا

الإثنين، 30-08-2021 08:19 ص

طالبان : مطار كابول سيكون تحت سيطرتنا قريبا

612c666a4c59b713c53d4f42 (1)


الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الحركة تسيطر على جزء من مطار كابول وستبسط سيطرتها عليه بالكامل قريبا.

وقال مجاهد في حديث لشبكة NHK TV اليابانية تم تسجيله الأحد وبث اليوم الاثنين: "انسحبت أمريكا من عدة مناطق بالمطار، وباتت تحت سيطرة طالبان. نتطلع بتفاؤل لانسحاب الوحدات الأجنبية بكاملها من المطار، وقريبا سيصبح المطار تحت سيطرة طالبان بالكامل".

اضافة اعلان


وفي وقت سابق أعلنت "طالبان" أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.


ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بحركة "طالبان" الأحد أن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابل على وجه السرعة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1460329

اعتراض هجمة صاروخية على مطار كابول

612c22e74c59b711764be711

سفارة الرياض في واشنطن تحذر السعوديين من إعصار قوي

612c2d9d34b5f

واشنطن تحقق في تقارير عن مقتل مدنيين جراء غارة شنتها على آلية مفخخة في كابول

9f8929884bb603e62bff1d7c02776fe7

أردوغان بعد تدشين المُسيّرة بيرقدار أقنجي تيها: لا حجر سيتحرك بالمنطقة دون موافقة تركيا

612beee44236047baa6fbed1

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في إيطاليا

612c18955fce1

واشنطن تعقد الاثنين اجتماعا مع شركائها حول أفغانستان

أخبار متعلقة
1-1460329

اعتراض هجمة صاروخية على مطار كابول

612b0c0d4c59b72b1134fee2

طالبان في انتظار إشارة من الأمريكيين للسيطرة على مطار كابول

612944d5ea763

مقاتلو طالبان يسيطرون على أقسام من مطار كابول

1

بوتين يأمل أن تلتزم طالبان بأمن المواطنين والدبلوماسيين

66666

بايدن: أي تهديد في أفغانستان سنرد عليه بقوة

ط

أمريكا تجلي 3000 شخص من أفغانستان في يوم واحد