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الأحد، 21-05-2023 09:15 ص

طبيب سابق للبيت الأبيض: بايدن غير قادر على أداء واجباته بسبب مشاكل في الإدراك

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الوكيل الإخباري - أعرب روني جاكسون طبيب البيت الأبيض السابق عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن غير قادر على أداء واجباته الوظيفية بسبب مشاكل في الإدراك.

وأشار جاكسون، وهو من الأعضاء الجمهوريين الحاليين في الكونغرس، إلى أنه يجب أن يجري حديث جدي وصريح حول هذا الموضوع مع الأطباء ومع أقارب بايدن.

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وأضاف جاكسون، أن بايدن وكذلك اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، ديان فينشتاين البالغة من العمر 90 عاما وجون فيترمان الذي تعرض لسكتة دماغية قبل فترة، قد يتسببوا بمتاعب كبيرة للولايات المتحدة.


وقال طبيب البيت الأبيض السابق: "الحقيقة: إنهم جميعا غير قادرين من الناحية الإدراكية على القيام بعملهم. الأمن القومي لبلدنا على المحك! إنهم بحاجة إلى الجلوس والتحدث بشكل جدي مع أطبائهم وعائلاتهم".

في وقت سابق، كتبت مجموعة من ممثلي الحزب الجمهوري رسالة إلى بايدن، تطالبه إما باجتياز اختبار حول قدراته العقلية أو رفض المشاركة في انتخابات عام 2024.


ووقف خلف هذه المبادرة، جاكسون نفسه، ووقعها في المجموع 61 شخصا من الحزب الجمهوري.


وأشار أصحاب الرسالة، إلى أنه منذ أن أصبح بايدن رئيسا، تم إرسال ثلاث رسائل مع طلبات مماثلة، لكن البيت الأبيض تجاهلها بالكامل.


يبلغ عمر جو بايدن في الوقت الراهن 80 عاما، وهو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ من حيث السن.

 

RT

 




 

 


 

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