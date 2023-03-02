طرد الأمير هاري وزوجته من مقر إقامتهما في بريطانيا

الوكيل الإخباري - طُلب من الأمير هاري وزوجته ميغان إخلاء مقر إقامتهما في بريطانيا، مما يشير إلى مزيد من التوتر في العلاقات مع العائلة المالكة وسط استعدادات لتتويج والده الملك تشارلز الثالث.



كان (فروغمور كوتج)، الواقع في أراضي قلعة وندسور غرب لندن، هو المقر الرئيسي للزوجين قبل أن يتخليا عن واجباتهما الملكية وينتقلا إلى جنوب كاليفورنيا.

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وذكرت صحيفة (ذا صن )أن تشارلز بدأ عملية الإخلاء في 11 يناير، في اليوم التالي لطرح مذكرات الأمير هاري (الاحتياطي) المثيرة للجدل.



وقال متحدث باسم الزوجين في بيان "يمكننا تأكيد أنه طلب من دوق ودوقة ساسكس إخلاء منزلهما في (فروغمور كوتيدج)".



ما كشفه هاري في مذكراته (الاحتياطي) عمق الخلاف بينه وبين عائلته.

وتضمن الكتاب روايته للمحادثات الخاصة مع والده وشقيقه الأمير وليام.



كان هاري وميغان قالا بعد مغادرتهما بريطانيا إن (فروغمور كوتج) سيبقى قاعدتهما عندما يزوران المملكة المتحدة.

البيان