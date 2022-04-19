طعن امرأة بمترو أنفاق نيويورك والمهاجم لا يزال طليقا

الوكيل الإخباري - قالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 27 عاما تعرضت للطعن في فخذها على رصيف لمترو الأنفاق بمدينة نيويورك، الاثنين، وذلك في أحدث هجوم عشوائي على ما يبدو يشهده نظام النقل العام بالمدينة، وجاء بعد أيام من إطلاق نار بمترو الأنفاق أيضا.

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وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة، التي لم يذكر مسؤولو إنفاذ القانون اسمها، تعرضت للطعن في محطة هيرالد سكوير قبل أن تُنقل إلى مستشفى قريب، وهي في حالة مستقرة.



وأضاف المتحدث أن المشتبه به المجهول فر خارج شبكة مترو الأنفاق وإنه لا يزال طليقا.



وشهدت مدينة نيويورك تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية، منها سلسلة هجمات عشوائية على ركاب شبكة مترو الأنفاق.



وشمل العنف عددا من الهجمات دُفع خلالها ركاب على القضبان، بما في ذلك امرأة من مانهاتن نُظر إلى مقتلها على أنه يأتي في إطار تصاعد جرائم الكراهية ضد الأميركيين الآسيويين.



وقال المتحدث باسم الشرطة إن الضحية في هجوم الاثنين لم تكن آسيوية، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وفي 12 أبريل، فجر مسلح قنبلتي دخان وفتح النار في عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.



وأُلقي في اليوم التالي القبض على المشتبه به، ويدعى فرانك جيمس ويبلغ من العمر 62 عاما.

سكاي نيوز