الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء توضح حكم إفطار من يغسل كلى في رمضان

مصدر بالمقاومة: القسام يستخدم صاروخ "ستريلا" لأول مرة في فلسطين

تشييع جثمان الشهيدة الطالبة حنان خضور في جنين

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

قانونية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع معدل لقانون التنفيذ

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

طيران الاحتلال يشن غارات على أهداف في غزة

حادث سير فوق جسر الكمالية وتحويل حركة السير - صور

أمريكا تبحث في إمكانية تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

روسيا تقصف مئات الأهداف العسكرية

الثلاثاء، 19-04-2022 07:48 ص

طعن امرأة بمترو أنفاق نيويورك والمهاجم لا يزال طليقا

مم


الوكيل الإخباري - قالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 27 عاما تعرضت للطعن في فخذها على رصيف لمترو الأنفاق بمدينة نيويورك، الاثنين، وذلك في أحدث هجوم عشوائي على ما يبدو يشهده نظام النقل العام بالمدينة، وجاء بعد أيام من إطلاق نار بمترو الأنفاق أيضا.

اضافة اعلان


وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة، التي لم يذكر مسؤولو إنفاذ القانون اسمها، تعرضت للطعن في محطة هيرالد سكوير قبل أن تُنقل إلى مستشفى قريب، وهي في حالة مستقرة.


وأضاف المتحدث أن المشتبه به المجهول فر خارج شبكة مترو الأنفاق وإنه لا يزال طليقا.


وشهدت مدينة نيويورك تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية، منها سلسلة هجمات عشوائية على ركاب شبكة مترو الأنفاق.


وشمل العنف عددا من الهجمات دُفع خلالها ركاب على القضبان، بما في ذلك امرأة من مانهاتن نُظر إلى مقتلها على أنه يأتي في إطار تصاعد جرائم الكراهية ضد الأميركيين الآسيويين.


وقال المتحدث باسم الشرطة إن الضحية في هجوم الاثنين لم تكن آسيوية، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.


وفي 12 أبريل، فجر مسلح قنبلتي دخان وفتح النار في عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.


وأُلقي في اليوم التالي القبض على المشتبه به، ويدعى فرانك جيمس ويبلغ من العمر 62 عاما.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

أمريكا تبحث في إمكانية تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

420221704956699369122

روسيا تقصف مئات الأهداف العسكرية

w

اعتقال رجل هاجم الشرطة بسكين قرب مقر رئيس الوزراء البريطاني

420221123368446680603

مجلس الأمن يلتئم الثلاثاء لبحث تطورات الأوضاع في القدس

thumbs_b_c_6261497bf1a016e1a68e6308f42d0ee7

عمدة لفيف: مقتل 6 أشخاص إثر قصف روسي

thumbs_b_c_217b260fe262e523693ee767f19fa5f8

الدفاع التركية: تحييد 19 إرهابيًا في حصيلة أولية لعملية "قفل المخلب"

أخبار متعلقة
w

اعتقال رجل هاجم الشرطة بسكين قرب مقر رئيس الوزراء البريطاني

2

بريطانيا: القبض على 70 شخصا في احتجاجات حركة تمرد ضد الانقراض

سيش

الكشف عن جنسية الحائز على مكافاة 50 ألف دولار لابلاغه عن مطلق النار بنيويورك -فيديو

Doc-P-417235-637854382953914363

أمريكا .. مكافأة مالية ضخمة للوصول لمنفذ هجوم نيويورك

w

نيويورك تعلن عدم فتح تحقيق بهجوم بروكلين

2

جرحى وقتلى بإطلاق نار في محطة لمترو الأنفاق بنيويورك