طعن 16 طفلا في هجوم بسكين على روضة أطفال في الصين

الوكيل الاخباري - أصيب 16 طفلا، اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مجهول على روضة أطفال في مدينة بايليو الصينية.

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وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن شخصاً مجهولاً شن هجوماً بسكين على روضة أطفال في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم بجنوب الصين، مما أسفر عن إصابة 16 طفلاً ومدرسين اثنين في روضة الأطفال.



وقع الحادث تحديدا فى مدينة بيليو قرابة الساعة الثانية بعد الظهر. بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، فيما وصفت حالة طفلين بأنها خطيرة.



وأوضح تلفزيون الصين أن الشرطة احتجزت الجاني، الذي تبين أنه شاب صيني يبلغ من العمر 24 عامًا.

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