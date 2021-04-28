الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

التربية تنشر رابط الحصول على أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي

خلية الأزمة تنشر إجراءات تحفيزية لمتلقي اللقاح - وثائق

وفيات كورونا في المملكة تفوق وفيات السرطان

السفير الأردني في سلطنة عمان يؤكد على العلاقات المتميزة بين البلدين

14 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

المستشفيات الخاصة تبدأ بإعطاء لقاح كورونا خلال أيام

المملكة تشهد ارتفاعا على الحرارة ليومين متتاليين

كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

أسعار الذهب الأربعاء 28/4/2021

الأربعاء، 28-04-2021 01:00 م

طعن 16 طفلا في هجوم بسكين على روضة أطفال في الصين

resized_a210f-3666926bchina2


الوكيل الاخباري - أصيب 16 طفلا، اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مجهول على روضة أطفال في مدينة بايليو الصينية.

اضافة اعلان

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن شخصاً مجهولاً شن هجوماً بسكين على روضة أطفال في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم بجنوب الصين، مما أسفر عن إصابة 16 طفلاً ومدرسين اثنين في روضة الأطفال.


وقع الحادث تحديدا فى مدينة بيليو قرابة الساعة الثانية بعد الظهر. بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، فيما وصفت حالة طفلين بأنها خطيرة.


وأوضح تلفزيون الصين أن الشرطة احتجزت الجاني، الذي تبين أنه شاب صيني يبلغ من العمر 24 عامًا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


سبوتنيك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60892772423604163d0d4fb3

العراق يرسل وزير الكهرباء للتفاوض مع إيران

مصر

مصر تعلن عطلة رسمية من الغد وحتى الإثنين المقبل

9fd00bccdf6f7cc93392d9e32715c194

بريطانيا: تراجع الملكة إليزابيث عن واجباتها الملكية

608914b842360411c42e6bed

كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

60890b664c59b71e364c6f46

البرلمان الإيراني يستدعي ظريف بسبب التسجيل الصوتي

6088efc4423604411c39cfe0

السعودية: بن سلمان يكشف عن ملامح رؤية 2040

أخبار متعلقة
مناخ الصين

الصين تتخذ خطوات لمواجهة تغير المناخ

6086b00e4236042d0a573ea1

أفغانستان: إصابة 16 طفلا بهجوم صاروخي على مجمع حكومي

60864dd74c59b7766c567876

الصين تخفف من أعباء الواجبات المنزلية على تلاميذها

608517994c59b72e9e5c57e5

أستراليا: الصراع مع الصين بشأن تايوان لا ينبغي استبعاده

غا

مصرع 8 أشخاص على الأقل جراء انهيار جليدي في الهند

30f2af28-01bb-4593-a472-0576cc433890

الصين: المحادثات النووية ستستمر مع إيران