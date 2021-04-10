طهران: المفاوضات حول الاتفاق النووي بفيينا تسير في الطريق الصحيح

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن عملية المفاوضات حول الاتفاق النووي مع مجموعة الدول (4 +1) في العاصمة النمساوية فيينا، "تسير في الطريق الصحيح".



وفي حديث لقناة "CNN" الأمريكية، قال سعيد خطيب زادة: "عملية المفاوضات في فيينا تسير في الطريق الصحيح"، لافتا إلى أن "مجموعة 4+1 اتخذت خطوات إيجابية في مفاوضات فيينا، وأظهرت هذه المفاوضات أن التقدم ممكن".

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وأضاف زادة: "يمكن الحفاظ على التوجه الإيجابي الذي أوجدته مجموعة 4+1 في مفاوضات فيينا إذا كانت واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، مؤكدا أنه "يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخاذ قرار سياسي بشأن ما إذا كان ينوي تعريض الاتفاق النووي للخطر بسبب سياسة العقوبات الفاشلة التي انتهجها الرئيس السابق، دونالد ترامب ضد إيران، أو ما إذا كان ينوي إبعاد نفسه عن تلك السياسات الفاشلة".



واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الأمريكيين يعرفون ما يجب القيام به لإصلاح هذا الاتفاق، وليست هناك حاجة للتفاوض مع واشنطن"، مشيرا إلى أنه "بعد أربع سنوات من الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني، من المستحيل أن تثق إيران بالولايات المتحدة".



المصدر: روسيا اليوم

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