الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الأوقاف : دراسات بشأن رمضان وصلاة التراويح

مدير مستشفى الحسين لـ الوكيل : أدوية السكري متوفرة

البدور لـ الوكيل : من الأجدر أن يتم فتح القطاعات حاليا

وفيات الإثنين 26/4/2021

أسعار الذهب الإثنين 26/4/2021

الأمن يبدأ بإعطاء لقاح كورونا لمنتسبيه

نقابة الصحفيين تنعى الزميل حيدر المجالي

ترقب شعبي للإجراءات التخفيفية

جلسة نيابية رقابية اليوم

فرصة لسقوط زخات مطرية مساءً

الإثنين، 26-04-2021 10:33 ص

طهران تؤكد دور قطر والعراق في تعزيز علاقاتها مع بعض دول المنطقة

608667ca423604043509a5f1


الوكيل الاخباري- أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن زيارة الوزير محمد جواد ظريف إلى قطر والعراق ترمي إلى تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدة مع ذلك دور هذين البلدين في تعزيز علاقة ايران مع بعض دول المنطقة.

اضافة اعلان
 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين ردا على سؤال حول علاقة زيارة ظريف بالمباحثات السعودية الإيرانية: "زيارة ظريف إلى قطر والعراق غير مرتبطة بطرف ثالث لكن لا يمكن إنكار دور قطر والعراق في تعزيز علاقات طهران مع بعض دول المنطقة".

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن مسار الأمن في المنطقة يمر عبر الحوار الداخلي بين دولها، وكلما تم تشكيل هذا الجو من خلال الحوار، كان أكثر فائدة للسلام والاستقرار في منطقة الخليج.

وفيما يخص مسألة رفع العقوبات الأمريكية أكد خطيب زاده أن موقف طهران لم يطرأ عليه أي تغيير وينبغي إلغاء جميع العقوبات دفعة واحدة والتحقق من ذلك.

ويصل ظريف اليوم الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية قادما من الدوحة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
608664c74c59b76edc0d9b88

روسيا تضع 36 قمرا صناعيا بريطانيا في مداراتها بنجاح

برج خليفة

الإمارات تضيء برج خليفة بألوان علم الهند تضامنا معها في مواجهة جائحة كورونا

60864f3f4c59b721ae4c6178

المعارضة الصومالية توجه اتهامات لتركيا والاتحاد الإفريقي

60864dd74c59b7766c567876

الصين تخفف من أعباء الواجبات المنزلية على تلاميذها

سريع

الحوثيون : هجوم جديد بمسيرة على موقع سعودي

83aec1cb-efd2-452a-80e8-e52b1aee918a_16x9_1200x676

الكشف عن تفاصيل جديدة حول فاجعة مستشفى العراق

أخبار متعلقة
6072ee8c4c59b73a7d23cd50

وزير الدفاع الإيراني: الحرب ضدنا لم تقتصر على الاقتصاد

GettyImages-468513388-1

كبير المفاوضين الإيرانيين: موضوع رفع العقوبات المفروضة على طهران معقد

606d916b42360425451c257d

مباحثات روسية إيرانية تحضيرا لزيارة لافروف إلى طهران

هزه

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب الحدود العراقية الإيرانية

606a9f1a4c59b757e4041cb5

الإمارات مستعدة لمساعدة العراق في قطاع الموانئ

1-27

رئيس الوزراء العراقي يزور الإمارات اليوم