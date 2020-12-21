الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

دولة عربية جديدة تغلق حدودها

مراجعة صندوق النقد

القارئ الأردني أحمد الزعبي في ذمة الله

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العدوان وآل الزناتي

قرار حكومي هام يترقبه الأردنيون خلال يومين

الملك يصل إلى البحرين

قرار من محكمة أمن الدَّولة بقضية الاعتداء على صالح

قرار حكومي عاجل بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

وزير التربية يحسم الجدل حول قرار عودة الطلبة الى المدارس

الإثنين، 21-12-2020 03:28 م

تصريحات من "الخارجية الكندية"

طهران ترد على تصريحات حول حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية

5fe05d5a4236042627147609
علم إيران


الوكيل الإخباري - دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تصريحات الخارجية الكندية حول حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، واعتبرها "تدخلا في شؤون طهران".

ورد سعيد خطيب زادة على اتهام وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية عمدا، وقال: "ندعو وزير الخارجية الكندي إلى الأدب الدبلوماسي والتزام حدوده ومكانته"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكندية تستغل حادثة الطائرة الأوكرانية لأغراض سياسية".

اضافة اعلان

وحذر زادة الحكومة الكندية بالقول: "نحذر الحكومة ووزير الخارجية في كندا، وتصريحاتها الأخيرة مرفوضة وتدخل في شؤون إيران"، لافتا إلى أنه "لا يحق لكندا الحديث عن حقوق الإنسان، بينما تسعى لمنع إرسال الأدوية إلى إيران".
وأكد أن "التقرير النهائي لسقوط الطائرة الأوكرانية، سيصدر خلال الأيام المقبلة، قبل الذكرى الأولى للحادثة".


وردا على قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في إيران، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "القرار مرفوض بالكامل"، وأضاف: "ندعو الأوروبيين إلى التخلي عن النفاق، والعمل بمسؤولياتهم تجاه إيران".


وتابع قائلا: "إقرار البرلمان الأوروبي أحادي، ومكرر، ومرفوض، ولا قيمة له"، مشددا على أنه "الأولى بالأوروبيين، التوقف عن إعاقة إرسال الأدوية إلى إيران، وليس إصدار الخطابات المكررة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
جو-1-1200x675

بايدن يعتزم تلقي لقاح فيروس كورونا اليوم

1043106544_0_67_3031_1706_1000x541_80_0_0_cdb842a21114d94e1d249cce6cbda80c

شاهد بالفيديو.. تعب مفاجئ يوقف نائب أردوغان عن إلقاء كلمته!

816217-الانفجار-البركانى

بركان ضخم يثور في الولايات المتحدة.. صور وفيديو

5fe093044c59b73d772e8f55

تركيا.. الحكم بالسجن أكثر من 22 عاما على برلمانية معزولة

الفبر

مصر.. غرامة مالية للجلوس أكثر من 3 دقائق بمحطات المترو

11-198-1200x675

ألمانيا تحث إيران على عدم تفويت فرصة التقارب مع أمريكا

أخبار متعلقة
5fdb42c34236044e3f2178c9

الحرس الثوري الإيراني: نملك ما يكفي لهزيمة العدو

نت

الخارجية الإيرانية: مبادرة طهران لحل الملف اليمني مطروحة

ت

مساعد بايدن: قد تعود واشنطن للاتفاق النووي مع إيران

فيصل

سوريا.. الإعلان عن أول زيارة خارجية للوزير فيصل المقداد

حسن

روحاني يكشف عن آخر نشاطات محسن زاده ويتوعد بالرد

الم

ألمانيا: نأمل في نهج مشترك تجاه إيران