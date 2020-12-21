طهران ترد على تصريحات حول حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية

الوكيل الإخباري - دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تصريحات الخارجية الكندية حول حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، واعتبرها "تدخلا في شؤون طهران".



ورد سعيد خطيب زادة على اتهام وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية عمدا، وقال: "ندعو وزير الخارجية الكندي إلى الأدب الدبلوماسي والتزام حدوده ومكانته"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكندية تستغل حادثة الطائرة الأوكرانية لأغراض سياسية".

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وحذر زادة الحكومة الكندية بالقول: "نحذر الحكومة ووزير الخارجية في كندا، وتصريحاتها الأخيرة مرفوضة وتدخل في شؤون إيران"، لافتا إلى أنه "لا يحق لكندا الحديث عن حقوق الإنسان، بينما تسعى لمنع إرسال الأدوية إلى إيران".

وأكد أن "التقرير النهائي لسقوط الطائرة الأوكرانية، سيصدر خلال الأيام المقبلة، قبل الذكرى الأولى للحادثة".



وردا على قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في إيران، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "القرار مرفوض بالكامل"، وأضاف: "ندعو الأوروبيين إلى التخلي عن النفاق، والعمل بمسؤولياتهم تجاه إيران".



وتابع قائلا: "إقرار البرلمان الأوروبي أحادي، ومكرر، ومرفوض، ولا قيمة له"، مشددا على أنه "الأولى بالأوروبيين، التوقف عن إعاقة إرسال الأدوية إلى إيران، وليس إصدار الخطابات المكررة".

المصدر : روسيا اليوم

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