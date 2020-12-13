طهران تستدعي السفير الألماني

الوكيل الإخباري- استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران للاحتجاج على بيان الاتحاد الأوروبي حول إعدام المعارض الإعلامي "روح الله زم".



ونفذت السلطات الإيرانية أمس السبت حكما بإعدام الصحفي المعارض روح الله زام، بتهمة التحريض على إثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

اضافة اعلان



وأثار إعدام زام سخطا دوليا باعتباره انتهاك لحرية التعبير في البلاد.



وأبدت الخارجية الألمانية في بيان لها صدمتها إزاء الظروف التي صدر فيها حكم الإعدام بحق روح الله، خاصة وأنه احتجز خارج إيران ونقل إلى البلاد قسرا.



وقدمت الوزارة تعازيها إلى عائلة وأصدقاء الصحفي، مشددة على ثبوت الموقف الألماني القاضي بأن الإعدام هو "عقوبة عنيفة وغير إنسانية مرفوضة في أي ظروف".



ودعت الخارجية الألمانية السلطات الإيرانية إلى احترام حق مواطنيها في حرية التعبير والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والامتناع عن إصدار أو تنفيذ أي أحكام إعدام جديدة.



المصدر: روسيا اليوم



