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الأحد، 13-12-2020 12:37 م

بعد إعدام صحفي إيراني

طهران تستدعي السفير الألماني

طهران
العلم الإيراني


الوكيل الإخباري - استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران للاحتجاج على بيان الاتحاد الأوروبي حول إعدام الصحفي الإيراني المعارض "روح الله زام".

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ونفذت السلطات الإيرانية السبت حكما بإعدام الصحفي المعارض، روح الله زام، بتهمة التحريض على إثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.


وقدمت الوزارة تعازيها إلى عائلة وأصدقاء الصحفي، مشددة على ثبات الموقف الألماني القاضي بأن الإعدام هو "عقوبة عنيفة وغير إنسانية مرفوضة في أي ظروف".

وأثار إعدام زام سخطا دوليا باعتباره انتهاكا لحرية التعبير في البلاد.
وأبدت الخارجية الألمانية في بيان لها صدمتها إزاء الظروف التي صدر فيها حكم الإعدام بحق روح الله زام، خاصة وأنه احتجز خارج إيران ونقل إلى البلاد قسرا.

 

ودعت الخارجية الألمانية السلطات الإيرانية إلى احترام حق مواطنيها في حرية التعبير، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والامتناع عن إصدار أو تنفيذ أي أحكام إعدام جديدة.


وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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