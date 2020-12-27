طهران .. ضحايا وجرحى جراء انهيارات وعواصف ثلجية

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الضحايا إلى 11 جراء انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران، وسط عمليات البحث عن مفقودين.

وأفادت مصادر بأن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على ناجين.



وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أفاد أمس السبت بالعثور على ستة ضحايا جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 في عداد المفقودين.

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وقال حميد مساعدي، رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، أمس السبت،"لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقينا العديد من الاتصالات من عائلات أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات ولم يعودوا إلى منازلهم منذ ليلة أمس".

المصدر : روسيا اليوم

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