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الثلاثاء، 28-12-2021 08:15 ص

طيران الاحتلال يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية السوري

م


الوكيل الإخباري - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي هجوما صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

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وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" السورية للأنباء، أنه حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.


وأشار المصدر إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمراً لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان.


وفي السياق أشار مراسل "سانا" في اللاذقية إلى تضرر مشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء العدوان الإسرائيلي.


وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ في السابع من الشهر الجاري عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

 

وفا


 




 

 


 

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