الثلاثاء 10-05-2022
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الثلاثاء، 10-05-2022 06:23 ص

ظاهرة فلكية نادرة شهدتها الدول العربية

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الوكيل الإخباري - أشار رئيس الجمعية الفلكية في جدة ماجد أبو زاهرة إلى أن الدول العربية شهدت مساء الاثنين ظاهرة نادرة، حيث حجب القمر النجم "ايتا الأسد" في ظاهرة تسمى الاحتجاب.

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وقال، إن "نجم (ايتا الأسد) سيختفي خلف الجزء المظلم من قرص القمر، وسيعود للظهور من الطرف المضيء، وخلال هذا الحدث سيكون القمر قرصه مضاء بنسبة 58% في حين يبلغ لمعان نجم ايتا الأسد 3.5+، وسيختفي النجم فجأة، ثم يعود للظهور من جديد بعد نحو ساعة".


وأضاف: "بشكل عام يبدو القمر ونجم ايتا الأسد قريبين من بعضهما، وهذا فقط على قبة السماء، لأنهما على طول خط الرؤية ذاته، كما يشاهد من الأرض".


وتابع: "الاحتجاب حدث فلكي، يتم عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي آخر يمر بينه وبين الراصد، وعادة يستخدم مصطلح (احتجاب) عندما يمرُّ القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب الواقعة في دائرة البروج".


وأوضح: "لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرا إلى أن القمر أقرب كثيرا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادا على موقعك على الأرض".


وأشار إلى أن "حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عادة تحدث مرات عدة في السنة، وغالبا ما تتجمع حالات احتجاب عدة للجسم ذاته في أشهر متتالية نظرا إلى أن القمر يتتبع المسار عينه تقريبا عبر السماء كل شهر، وتنتهي السلسلة من الاحتجابات بعد بضعة أشهر عندما يتغير مسار القمر عبر السماء".


 




 

 


 

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