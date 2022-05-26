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الخميس، 26-05-2022 04:10 م

ظهور أنفلونزا الطماطم في الهند.. 8 معلومات عنها

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الوكيل الاخباري- أعلنت وسائل إعلام هندية  أنه تم اكتشاف إصابة 26 حالة مصابة بفيروس أنفلونزا الطماطم الذي  يشهد انتشار في بعض ولايات الهند، وخاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد، مما أثار اهتمام السلطات الصحية.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج الخاصة بفيروس إنفلونزا الطماطم، وذلك وفقا لموقع "indianexpress"، و"dnaindia."، و"healthlibrary".

ما هي أنفلونزا الطماطم؟
 
أنفلونزا الطماطم  هي مرض فيروسي يسبب ظهور بثور تشبه الطماطم علي الجلد، و تؤثر أنفلونزا الطماطم بشكل كبير على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون من حمى غير مشخصة، وتتسبب في تهيج الجلد ، والجفاف لدى الأطفال، و بشكل عام ، يكون شكل البثور أحمر اللون وعندما تصبح كبيرة جدًا تشبه الطماطم وبالتالي تسمى حمى الطماطم أو أنفلونزا الطماطم.

ما هي اعراض الإصابة بأنفلونزا الطماطم؟
 
تشمل الأعراض الأولية للمرض ما يلي:

-ظهور بثور كبيرة بحجم الطماطم يكون لونها أحمر.

-الطفح الجلدي.

-تهيج الجلد.

-ارتفاع في درجة الحرارة.

-جفاف الجسم.

-آلام الجسم.

-تورم المفاصل.

-غثيان.

-التقيؤ.

-المغص.

-سعال.

-العطس.

-سيلان الأنف.

ما هي أسباب الإصابة بـ أنفلونزا الطماطم؟
 
أسباب المرض لا تزال مجهولة،  لا يزال مسؤولو الصحة يحققون في أسباب أنفلونزا الطماطم،  وفقًا لأحدث التقارير ، شهدت أجزاء في الهند الإصابة بأنفلونزا الطماطم ، لكن مسؤولي الصحة حذروا من أن هذا قد ينتشر إلى مناطق أخرى إذا لم يتم اتخاذ إجراء سريع في الوقت المحدد.

هل أنفلونزا الطماطم معدية؟
 
مثل حالات الأنفلونزا الأخرى ، فإن أنفلونزا الطماطم معدية ، و يجب إبقاء الأطفال المصابين في عزلة لأن هذه الأنفلونزا يمكن أن تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر.

هل أنفلونزا الطماطم مميتة؟
 
على الرغم من أنه معدي ، فقد قدم مسؤولو الصحة الطمأنينة ، مما يشير إلى أنه ليس مميتًا ويمكن علاجه. ومع ذلك ، فمن المستحسن تجنب الاتصال الوثيق مع الطفل المصاب.

ماذا تفعل عندما يصاب طفلك بأنفلونزا الطماطم؟
 
-الحفاظ على نظافة المنزل وتطهيره بشكل دائم لتجنب إنتقال العدوي.

-لا تدع طفلك يحك البثور.

-حافظ على رطوبة طفلك بجعله يشرب الماء بكثرة.

-استخدم الماء الدافئ لاستحمام الطفل.

-تجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب .

-يجب تعقيم الملابس والأواني والأشياء الأخرى التي يستخدمها الطفل المصاب لمنع انتشار الأنفلونزا.

ما هي طرق علاج أنفلونزا الطماطم؟
 
لا يوجد حاليًا علاج محدد لأنفلونزا الطماطم، ولذلك ، لا يمكن السيطرة على هذا المرض إلا من خلال الأعراض.

كيف تمنع انتشار انفلونزا الطماطم؟
 
للحد من فرص الإصابة بأنفلونزا الطماطم ، عليك تجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب.

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اليوم السابع

 




 

 


 

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