ظهور نتائج فحص كورونا جديد للرئيس الامريكي ترامب

الوكيل الاخباري - قال طبيب البيت الأبيض، الدكتور شون كونلي، اليوم الاثنين، إن نتائج اختبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرض "كوفيد 19" جاءت سلبية، وإنه ليس معديا للآخرين.

اضافة اعلان



وفي مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، قال كونلي إن تحاليل ترامب جاءت سلبية لأيام متتالية، مضيفا أن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية والمخبرية "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه".





وأوضح طبيب البيت الأبيض أن النتائج التي تشير إلى أن ترامب ليس معديا، تستند إلى إرشادات وبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها .

المصدر - سبوتنك



