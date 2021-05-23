الأحد 23-05-2021
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الأحد، 23-05-2021 11:13 ص

عاصفة ترابية في العراق تتسبب بانقطاع الكهرباء

عراق


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تعرض منظومة الطاقة الكهربائية إلى انفصال بعد اجتياح عاصفة ترابية المحافظات الجنوبية.

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وذكرت الوزارة، أمس السبت، أن "منظومة الطاقة الكهربائية تعرضت إلى انفصال في خطوط النقل بعد اجتياح عاصفة ترابية المحافظات الجنوبية في ذي قار و البصرة مما أثر سلباً على تجهيزها بالطاقة في معظم أحيائها"، حسب وكالة "واع".


وأشارت إلى أنه "تمت المباشرة فوراً من قبل ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب بعزل الأبراج المتضررة وتغذية المحطات النفطية من محطتي الرميلة وسوق الشيوخ، كما تم إعادة المحولة الذاتية في محطة جنوب الناصرية إلى العمل والتي تغذي محطة سوق الشيوخ بعد زوال العاصفة".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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