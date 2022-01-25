عاصفة ثلجية تصل مصر وتحذيرات لهذه الفئة !

الوكيل الإخباري-أطلقت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيرات عديدة بسبب طقس الأيام المقبلة، إذ تشهد البلاد موجة صقيع وثلوج غير مسبوقة، نتيجة تأثرها بالمنخفض الجوي القطبي 'العاصفة الثلجية'، والتي ضربت عدد من الدول العربية مثل لبنان وتركيا وسوريا، إذ ستصل درجات الحرارة إلى ما يقترب إلى الصفر في بعض المناطق، لذا ناشدت الهيئة الأفراد بعدم الخروج إلا للضرورة.

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وبسبب موجة الطقس شديدة البرودة، حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من خطورة الخروج في تلك الأجواء، مؤكدًا أنها تسبب أضرار عديدة على بعض الفئات، خاصة لزيادة نزلات البرد والإصابة بأزمات حساسة الصدر والربو في فصل الشتاء.



تحذيرات لأصحاب الأمراض الصدرية من العاصفة الثلجية المقبلة على البلاد

وأكد «بدران»، في حديثه لـ«الوطن»، أن أكثر فئة ستتأثر بالعاصفة ، هي أصحاب الأمراض الصدرية، إذ يمثل الطقس السيئ خطورة كبيرة عليهم، تصل إلى حد المضاعفات الصحية وربما يتسبب ذلك في دخولهم إلى المستشفى، إثر البرد وصعوبة التنفس.



وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إلى أن أصحاب الأمراض الصدرية والربو، مناعتهم ضعيفة وأقل شيئ يجعلهم يصابون بأزمات التنفس، وفي حال كانت شديدة يستلزم ذلك نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفا أن الطقس البارد يضعف مناعتهم أكثر.



وتابع: «الجسم لما يكون في انخفاض في درجة الحرارة أقل من 35 درجة مئوية، ده بيكون خطر، ولازم اللي عندهم مشاكل تنفس وأمراض صدرية يلتزموا البيوت ويشربوا سوايل دافية كتير والتغذية الجيدة وأهم حاجة التدفئة ومينصحش ليهم بالخروج نهائيًا، الموضوع ممكن يؤدي إلى ضيق في الأوعية الدموية وحدوث الجلطات بسبب نقص السوايل».

الوطن

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