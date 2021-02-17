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الأربعاء، 17-02-2021 11:42 ص

عاصفة ثلجية عاتية تقلع الأشجار وتقتل 3 أشخاص في اليونان - فيديو وصور

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الوكيل الاخباري - غطت عاصفة ثلجية ضخمة شمال اليونان، الثلاثاء، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من أثينا وضواحيها وقتلت 3 أشخاص.

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وقالت شركة "هيدنو" المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، إن العاصفة الثلجية قطعت مئات الأشجار التي سقطت على خطوط الكهرباء وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 85 خطا متوسط الجهد.

 


وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى وفاة اثنين من مرضى المستشفيات بعد تعطل أجهزة التنفس الصناعي.


كما تسببت هذه الظاهرة النادرة إلى نزول نحو 400 عامل كهرباء إلى الشوارع في منطقة أتيكا التي تضم العاصمة. وحتى الآن، تم إصلاح 35 خطا فقط من خطوط الكهرباء المقطوعة.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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