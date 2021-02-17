عاصفة ثلجية عاتية تقلع الأشجار وتقتل 3 أشخاص في اليونان - فيديو وصور

الوكيل الاخباري - غطت عاصفة ثلجية ضخمة شمال اليونان، الثلاثاء، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من أثينا وضواحيها وقتلت 3 أشخاص.
وقالت شركة "هيدنو" المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، إن العاصفة الثلجية قطعت مئات الأشجار التي سقطت على خطوط الكهرباء وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 85 خطا متوسط الجهد.
Heavy winter storm hits Athens, Greece #medea #snow #athens #greece #snowstorm #documentaryphotography #photojournalism pic.twitter.com/pjko7U27LA— Orestis Seferoglou (@o_sefe) February 16, 2021
كما تسببت هذه الظاهرة النادرة إلى نزول نحو 400 عامل كهرباء إلى الشوارع في منطقة أتيكا التي تضم العاصمة. وحتى الآن، تم إصلاح 35 خطا فقط من خطوط الكهرباء المقطوعة.
المصدر : سبوتنك