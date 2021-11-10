الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

صرف رواتب موظفي البريد اليوم

التربية تعمم بشأن ترحيل المواد الدراسية اليوم

الأمن: القاء القبض على المشتكى عليه بالاعتداء على أحد موظفي الديليفري

انخفاض على درجات الحرارة نهاية الاسبوع

اعلان من وزارة المياه بشأن طرح مناقصات جديدة

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

اعتماد فحص (PCR) داخل مركز حدود جابر لجميع القادمين

العمل تدعو العمالة من حملة الجنسية السورية الحصول على تصاريح عمل

وزارة الزراعة تعلن عن بيع ثمار الزيتون في محطة الديسة- تفاصيل

إدارة الأزمات ينفذ تمرينا وهميا في إربد الأربعاء

الأربعاء، 10-11-2021 10:59 ص

عاصفة ثلجية نادرة تضرب شمالي الصين-فيديو

1236403673


الوكيل الإخباري-استمر تأثير العاصفة الثلجية التي ضربت أجزاء واسعة في مناطق شمالي وشمال شرقي الصين منذ الأحد الماضي حتى الآن.

اضافة اعلان


وقالت مديرية الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الأربعاء، إن العاصفة التي تعد الأندر منذ 100 عام، تسببت في تساقط ثلوج غير مسبوق على مدينة شنيانغ، مركز مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.


وأضافت أن العاصفة هي الأكثر غزارة منذ عام 1905، إذ بلغ متوسط منسوب الثلوج في مدينة شنيانغ 51 ملم حتى صباح اليوم ما تسبب بعرقلة حركة المرور برا وجوا وتعطيل الحياة اليومية.


وأصدرت سلطات الأرصاد الجوية الصينية تحذيرات من العواصف الثلجية في العديد من المناطق على مستوى المقاطعات شمالي وشمال شرقي الصين.


يشار إلى أن العديد من مناطق شمال الصين تعرضت اخيرا إلى عواصف ثلجية تسببت في اغلاق الطرق السريعة والغاء بعض الرحلات الجوية وعرقلة الحياة العامة.

 

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
618b92764236042f9068051e

مقتل 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة تركية في شمال شرق سوريا

618aa6954236040d2c07e6de

الجزائر.. ارتفاع عدد وفيات انهيار منزل في العاصمة

News-P-611516-637690252357582868

الاتحاد المصري في السعودية يحذر من عقوبة شديدة

ص ا

الرئيس الصيني: بكين مستعدة للعمل مع واشنطن لإدارة الخلافات

صينن

الصين تدرج فحص الاكتئاب ضمن فحوصات صحة الطلبة

سلطان

الملك السعودي يتلقى رسالة من أمير قطر

أخبار متعلقة
صينن

الصين تدرج فحص الاكتئاب ضمن فحوصات صحة الطلبة

618a477b4236043de37f3697

سيئول: نراقب علامات إعادة فتح حدود كوريا الشمالية مع الصين

2021-637717910265535660-553

الصين تطلق بنجاح ثلاثة أقمار صناعية

6183befa42360413f942cea4

سيئول: كوريا الشمالية تستعد لفتح الحدود مع الصين

61726ef84c59b72a0273a5ba

الصين تحتج على زيارة أعضاء من البرلمان الأوروبي إلى تايوان

1065542

العنوان: الصين تدعو مواطنيها لتخزين مواد غذائية لحالة طوارئ لم تحددها