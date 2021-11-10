عاصفة ثلجية نادرة تضرب شمالي الصين-فيديو

الوكيل الإخباري-استمر تأثير العاصفة الثلجية التي ضربت أجزاء واسعة في مناطق شمالي وشمال شرقي الصين منذ الأحد الماضي حتى الآن.

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وقالت مديرية الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الأربعاء، إن العاصفة التي تعد الأندر منذ 100 عام، تسببت في تساقط ثلوج غير مسبوق على مدينة شنيانغ، مركز مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.



وأضافت أن العاصفة هي الأكثر غزارة منذ عام 1905، إذ بلغ متوسط منسوب الثلوج في مدينة شنيانغ 51 ملم حتى صباح اليوم ما تسبب بعرقلة حركة المرور برا وجوا وتعطيل الحياة اليومية.



وأصدرت سلطات الأرصاد الجوية الصينية تحذيرات من العواصف الثلجية في العديد من المناطق على مستوى المقاطعات شمالي وشمال شرقي الصين.



يشار إلى أن العديد من مناطق شمال الصين تعرضت اخيرا إلى عواصف ثلجية تسببت في اغلاق الطرق السريعة والغاء بعض الرحلات الجوية وعرقلة الحياة العامة.

بترا