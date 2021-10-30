السبت 30-10-2021
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السبت، 30-10-2021 04:03 م

عاصفة متوسطية تتجه خلال الساعات القادمة نحو ليبيا ومصر

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الوكيل الاخباري- أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تطور عاصفة متوسطية شبه استوائية في وسط البحر الأبيض متمركزة قبالة السواحل الليبية وتؤثر على مصر.

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وتبعد العاصفة المتوسطية عن "السلوم"، وهي أقرب نقطة من سواحل مصر الشمالية، ما يقارب 800 كم، ويتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون لهذه العاصفة تأثيرات غير مباشرة على العديد من مناطق مصر.

وذلك من خلال تشكل سحب ركامية رعدية عشوائية تترافق بأمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة على بعض المناطق، بحيث ترتفع فرص هطول الأمطار، وتطال أجزاء من شمال ووسط الدلتا، وقد تمتد بشدة أقل لأجزاء من القاهرة الكبرى.

وتكون حدة الأمطار غزيرة لبعض الوقت، ما قد يتسبب بتشكل بعض التجمعات المائية والسيول في بعض المناطق.

كما تشمل الأمطار أجزاء من شمال الصعيد ومدن القناة وصولا إلى سيناء، وتكون الأمطار أغلبها خفيفة إلى متوسطة، مع أمطار متفرقة على أجزاء من الصعيد ومرتفعات البحر الأحمر.

كما يشمل تأثير العاصفة المتوسطية أيضا هيجان في الساحل الغربي للمتوسط، وبالقرب من سواحل مرسي مطروح، مع ارتفاع متوقع للأمواج، بالإضافة إلى إثارة الغبار في تلك المناطق.

كذلك، من المتوقع أن تضرب العاصفة سواحل ليبيا الشمالية الشرقية اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، وخلال بقية اليوم تشمل تأثيراتها على درنة و طبرق (شمال شرق بنغازي) بشكل أساسي، جالبة معها رياح نشطة، بسرعة الـ40 عقدة، مما يتسبب بارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار على الشواطئ، تزامنا مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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