عاصفة مروعة تضرب إيطاليا توقف حركة المرور وتدمر المحاصيل -فيديو

الوكيل الاخباري - ضربت عاصفة مروعة شمالي إيطاليا، ما أدى إلى توقف حركة المرور وإصابة الأشخاص وتدمر المحاصيل الزراعية.
تراكمت مئات السيارات على الطريق السريع الرئيسي الشمالي لمدينة بارما، بعد أن تضررت جراء العاصفة الضخمة التي خلفت العديد من الجرحى.
Benvenuti nell’era delle guerre climatiche. Un bombardamento senza colpevoli additabili. Geniale.— Daniele (@Dubito_ErgoSum) July 26, 2021
Girato a #formigine.#grandinata #grandine #clima #meteo #weatherwar #weatherweapons #Weather pic.twitter.com/6ZgkHB9kYi
تظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت قوة العاصفة والخسائر التي خلفتها.
ووردت أنباء عن وقوع عدة حوادث اصطدام سيارات، فيما أصيب بعض الأشخاص بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور.
#Grandine in provincia di #Ferrara pic.twitter.com/0epMpppvt0— Paola Vancini (@PaolaVancini1) July 26, 2021
أصيب صاحب متجر يبلغ من العمر 78 عامًا في بلدة ريجيو إيميليا في مقاطعة لوزارا بعد أن تسبب الطقس بسقوط نافذة متجره عليه. وتم نقله إلى المستشفى.
Hail storm damaged many cars today in Italy on A1 highway near #Parma https://t.co/JmDIHTdDwu pic.twitter.com/19r3YMlhKV— Giuseppe Locatelli (@locatellicharts) July 26, 2021
المصدر : سبوتنك