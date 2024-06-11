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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 02:16 م

عبر منصة بحرية.. السنغال تبدأ إنتاج النفط

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الوكيل الاخباري- بدأ إنتاج النفط في أول منصة بحرية في السنغال، حسبما أعلنت شركة "وودسايد إنرجي" الأسترالية المشغلة، لينضم هذا البلد إلى نادي الدول المنتجة للنفط الخام.اضافة اعلان


وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميغ أونيل "هذا يوم تاريخي للسنغال ولوودسايد"، معتبرا استخراج النفط من حقل سانغومار "محطة مهمة".

وتقع المنصة العائمة على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة الشاطئ وتبلغ طاقتها التخزينية 1,3 مليون برميل، وفق "وودسايد".

ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميا، ويحتوي الحقل أيضا على غاز طبيعي.

 




 

 


 

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