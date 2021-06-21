عبيلي بـ20 ! .. حفلة بنزين في محطة وقود لبنانية! - فيديو



الوكيل الاخباري - تحولت أزمة نقص المحروقات في لبنان، إلى متنفس على محطات تعبئة الوقود، للبنانيين المنتظرين في طوابير للحصول على الحد الأدنى من البنزين لتسيير سياراتهم.



أزمة السيارات على محطات البنزين، دفعت بأحد المواطنين إلى إقامة حفل غنائي مسائي، عزف خلاله على آلة الأورغ وغنى على أنغام أغنية "غنيلي شوية شوية" كلمات مستوحاة من أزمة البنزين!.



وقد انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "تويتر"، من دون تحديد مكانه وزمانه.

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