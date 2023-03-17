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الجمعة، 17-03-2023 11:10 ص

عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان

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الوكيل الإخباري- يُتوقع فلكيا أن يكون عدد أيام شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، إذ يبدأ أول أيام الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس/آذار المقبل، ويستمر لمدة 29 يوما ليأتي بعدها عيد الفطر يوم الجمعة الموافق يوم 21 أبريل/نيسان 2023.

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متوسط عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان


من المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة في أول أيام شهر رمضان المبارك في غالبية الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، يزيد أو ينقص بضع دقائق في هذا البلد أو ذاك. وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 الأقصر في عدد ساعات الصيام، ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا.




 




 

 


 

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