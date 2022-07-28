الخميس 28-07-2022
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الخميس، 28-07-2022 12:13 م

عدد قياسي يومي من حالات جدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية

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الوكيل الاخباري- تم اكتشاف 1048 حالة إصابة جديدة بجدري القردة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث نشرت البيانات اليوم الخميس.

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ونشرت تلك البيانات على الموقع الرسمي للمراكز الفدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC. ويوجد حاليا 4639 حالة مصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المعدل الأعلى حول العالم، بينما تأتي إسبانيا في المركز الثاني، حيث تم تسجيل 3738 حالة.

ووفقا للخدمة الصحفية لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الزيادة في الحالات المكتشفة للمرض تعود على الأرجح إلى "زيادة القدرة على الاختبار".

من جانبه أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، حيث توجد حتى الآن، وفقا له، أكثر من 16 ألف إصابة موجودة في 75 دولة وإقليم، و5 وفيات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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