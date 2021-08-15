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الأحد، 15-08-2021 08:16 ص

عشرات الجنود الأفغان يفرون إلى أوزبكستان

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة خارجية أوزبكستان، اليوم إن مجموعة من 84 عسكريا من جيش أفغانستان، عبرت الحدود إلى أوزبكستان وطلبت المساعدة.

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 وأضافت الوزارة، في بيانها: "في 14 أغسطس، عبرت مجموعة من عناصر القوات المسلحة الأفغانية قوامها 84 شخصا، حدود دولتنا عند أحد أقسام الحدود مع أفغانستان، وتم اعتقالهم من قبل حرس الحدود الأوزبيكي.


ولم تظهر أي مقاومة خلال ذلك من جانب عناصر المجموعة، بل طلبوا مساعدة طبية، تم تقديمها لثلاثة جرحى".


ووفقا لسلطات طشقند، تم تقديم المساعدة الطبية والطعام لعناصر هذه المجموعة الأفغانية، وتم تنظيم إقامتهم المؤقتة.


وتابعت الوزارة في بيانها، أن "حرس الحدود الأوزبيكي لاحظ تجمع أفراد عسكريين من القوات الحكومية الأفغانية في الجزء الأفغاني من جسر ترمذ - خيراتون، ويجري اتخاذ إجراءات لتقديم المساعدة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص".


وأشارت الوزارة، إلى أن المفاوضات جارية مع كابل حول عودة الأفغان إلى وطنهم وتسوية الوضع في منطقة جسر ترمذ - خيراتون.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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