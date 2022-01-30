الأحد 30-01-2022
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الأحد، 30-01-2022 07:45 ص

عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مروع بالمكسيك

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الوكيل الإخباري - توفي أمس  السبت، 12 شخصا على الأقل وأصيب 11 آخرون، جراء تحطم شاحنة ركاب في ولاية خاليسكو المكسيكية.

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وأفادت إدارة الحماية المدنية والإطفاء في خاليسكو بأن المركبة كانت تنقل موظفين سياحيين وانقلبت عند الكيلو 35 على طريق ليون-أجواسكالينتس السريع في بلدية لاغوس دي مورينو.


من جانبه، أوضح قائد إدارة الحماية المدنية بالولاية، نفتالي غويلين أن 8 رجال و4 نساء لقوا مصرعهم في الحادث، وكان اثنان منهم قاصرين، مؤكدا أن الحادث لم يتسبب في إغلاق أي أجزاء من الطريق السريع، لكنه أوصى بتوخي الحذر الشديد عند القيادة في المنطقة حتى اكتمال التحقيق في الحادث.


بشار إلى أن خاليسكو سجلت 1015 حالة وفاة بسبب حوادث السير في العام الماضي، وتحتل المرتبة الثالثة في المكسيك من حيث وفيات حوادث السير.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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