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الأحد، 07-11-2021 12:55 م

عصائب أهل الحق تشكك بمحاولة اغتيال الكاظمي

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الوكيل الإخباري-اعتبر قيس الخزعلي الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي "محاولة لخلط الأوراق".

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وقال في بيان صحفي: "بعد مشاهدتنا لصور الانفجار الذي حصل في منزل رئيس الوزراء، وملاحظة عدم وقوع ضحايا، فإننا نؤكد على ضرورة التحقق منه من قبل لجنة فنية متخصصة وموثوقة، للتأكد من سببه وحيثياته، فإذا لم يكن إنفجارا عرضيا أو ما شابه، وكان استهدافا حقيقيا، فإننا ندين هذا الفعل بكل صراحة".


وأضاف: "يجب البحث بجد عن منفذي هذه العملية ومعاقبتهم وفق القانون، لأنها أكيدا محاولة لخلط الأوراق لمجيئها بعد يوم واحد على الجريمة الواضحة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وحرق خيمهم".


وتابع الخزعلي: "نذكر أننا قد حذرنا قبل أيام قليلة، من نية أطراف مرتبطة بجهات مخابراتية بقصف المنطقة الخضراء وإلقاء التهمة على فصائل المقاومة".

 

روسيا اليوم

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