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الثلاثاء، 03-10-2023 12:21 ص

عضو في الكونغرس الأمريكي: كييف فقدت دعم الأغلبية في مجلس النواب

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الوكيل الاخباري- صرح عضو مجلس النواب في البرلمان الأمريكي الجمهوري مات غيتز، بأن أوكرانيا فقدت الدعم من أغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب.

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وقال غيتز: "لقد فقدت أوكرانيا دعم الأغلبية في مجلس النواب بالكونغرس"، ويذكر أن الحزب الجمهوري يتمتع الآن بالأغلبية في المجلس.

وأشار النائب إلى أنه "في التصويت الأخير في المجلس بشأن أوكرانيا الأسبوع الماضي، صوت 101 جمهوري مع (القرار) و117 ضد".

وأقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون خلال عطلة نهاية الأسبوع وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن لاحقا، يسمح بمواصلة الاعتمادات للحكومة الفيدرالية في ظل عدم وجود ميزانية ولاية متفق عليها للسنة المالية للبلاد، والتي بدأت في 1 أكتوبر 2024.

 




 

 


 

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