عطل عالمي يضرب فيسبوك وماسنجر وواتس آب

الوكيل الإخباري - تعرض موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وكذلك عدد من المواقع التابعة له لعطل فني.

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وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقاطات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك".

وأضاف الموقع أن المشكلة تؤثر بصورة عالمية.



هذا ولم تصدر شركة "فيسبوك" أي بيان رسمي بشأن السبب وراء المشكلة أو متى سيتم تشغيل هذه المواقع، بما في ذلك "ماسنجر" و"واتس آب"، بحسب موقع "ذا فيرج".



وأفادت صحيفة "ذا إنكوايرر" أنها تلقت تقارير من مستخدمين تفيد أن "فيسبوك" ومواقع "إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتس آب" تعرضت لأعطال.



وعلق العديد من مستخدمي موقع التغريدات "تويتر" على العطل الذي ضرب "فيسبوك" والمواقع التابعة له بتغريدات تفيد بالإبلاغ عن العطل أو السخرية منه.

سبوتنيك عربي



