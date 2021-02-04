عقب اختفائه.. العثور على ناشط لبناني وقد لقي حتفه

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر أمنية في لبنان أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عثر عليه وقد لقي حتفه، الخميس، بعد ساعات من اختفائه.



ونقلت شبكة "إل بي سي" الإعلامية اللبنانية عن المصادر الأمنية اللبنانية، قولها إن جثة سليم عثر عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان.

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وقالت مصادر مطلعة إن سليم لقي مصرعه برصاصتين في الرأس.

ومساء الأربعاء، أعلنت رشا سليم فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.



وكتبت على حسابها بموقع "فيسبوك" بعد منتصف ليل الأربعاء "لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء".



وعُثر على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.

المصدر : سكاي نيوز

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