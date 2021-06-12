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السبت، 12-06-2021 04:12 م

عقد مؤتمر صحفي لبايدن بعد اجتماعه مع بوتين

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الكرملين على علم بخطط الرئيس الأمريكي بايدن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا منفصلا بعد اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
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وقال بيسكوف إن ذلك على ما يبدو ممارسة اعتيادية للرئيس الأمريكي، مضيفا أنه من المقرر كذلك أن يخرج الرئيس بوتين بشكل منفصل للقاء الصحفيين والإدلاء بتصريحات بعد الاجتماع مع بايدن.

وفي نفس السياق أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم بأن المتحدث باسم البيت الأبيض، صرح بأن بايدن سيعقد مؤتمرا صحفيا منفصلا بعد اجتماعه مع بوتين.

هذا ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، في جنيف، لبحث العلاقات الثنائية المتوترة وعددا من القضايا الأخرى مثل الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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