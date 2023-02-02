عقوبات أميركية جديدة على قيادات حركة طالبان

الوكيل الاخباري- أعلنت واشنطن، ليل أمس الأربعاء فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لأفراد حركة طالبان رداً على منع توظيف النساء وتعليمهن في أفغانستان, بحسب "واشنطن بوست".

اضافة اعلان



وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في بيان "اتخذت اليوم تدابير لفرض قيود إضافية على التأشيرات الممنوحة لبعض أعضاء طالبان الحاليين أو السابقين، وأعضاء جماعات أمنية غير حكومية وأفراد آخرين يعتبرون مسؤولين أو شركاء في قمع النساء والفتيات في أفغانستان".



وفرضت حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة مجدداً في آب 2021 قيوداً مشدّدة على الأفغانيات، حيث حظرت تولي النساء وظائف حكومية، ومنعتهنّ من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات و الحدائق العامة.



وأكد بلينكن أنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل والتنسيق مع دول حليفة،"بهدف تنبيه طالبان إلى أن أفعالها غير المقبولة بهذا الشأن ستغلق الطريق أمام تحسن علاقاتها مع المجتمع العالمي".

بترا