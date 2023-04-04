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الثلاثاء، 04-04-2023 10:23 ص

عقوبة لمن يستخدم اللغة الإنجليزية رسمياً في هذا البلد

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الوكيل الإخباري- الإيطاليون الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية وكلمات أجنبية أخرى في الاتصالات الرسمية قد يواجهون غرامات تصل إلى 100.000 يورو (108.705 دولارات) بموجب تشريعات جديدة أدخلها حزب «إخوة إيطاليا» الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني.

وكان عضو في مجلس النواب السفلي فابيو رامبيلي، قدم هذا التشريع الذي يحظى بدعم رئيسة الوزراء.

في حين تشمل التشريعات جميع اللغات الأجنبية، فإنها تستهدف بشكل خاص «الأنجلومانيا» أو استخدام الكلمات الإنجليزية، والتي تفيد المسودة بأنها «تهين وتذل» اللغة الإيطالية، مضيفة أن الأمر أسوأ لأن المملكة المتحدة لم تعد جزءاً من الاتحاد الأوروبي.

«يحظر استخدام اللغة الإنجليزية في الوثائق الرسمية، بما في ذلك (الاختصارات والأسماء) للمسميات الوظيفية في الشركات التي تعمل في البلاد».

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عكاظ


 




 

 


 

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